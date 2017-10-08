Умер историк Вахур Маде

В воскресенье утром после тяжелой болезни на 47-м году жизни скончался эстонский историк Вахур Маде.

Вахур Маде родился 11 июля 1971 года. В 1994 году окончил исторический факультет Тартуского университета. В 1999-м защитил докторскую диссертацию. С 2000 года был заместителем директора Эстонской школы дипломатов.

В 90-е годы прошлого столетия работал журналистом в газетах Postimees и Äripäev, сотрудничал с Эстонским телерадиовещанием.

Вахур Маде - сын политика и экономиста Тийта Маде - был членом Конгресса Эстонии.