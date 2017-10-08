Умер историк Вахур Маде ({{commentsTotal}})
В воскресенье утром после тяжелой болезни на 47-м году жизни скончался эстонский историк Вахур Маде.
Вахур Маде родился 11 июля 1971 года. В 1994 году окончил исторический факультет Тартуского университета. В 1999-м защитил докторскую диссертацию. С 2000 года был заместителем директора Эстонской школы дипломатов.
В 90-е годы прошлого столетия работал журналистом в газетах Postimees и Äripäev, сотрудничал с Эстонским телерадиовещанием.
Вахур Маде - сын политика и экономиста Тийта Маде - был членом Конгресса Эстонии.
Редактор: Виктор Сольц