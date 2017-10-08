В Финляндии количество заявлений на вид на жительство от студентов снизилось почти на четверть

Количество заявлений от иностранных студентов на вид на жительство в Финляндии значительно снизилось этой осенью.

По данным Иммиграционного ведомства на конец сентября, заявлений на вид на жительство подали 4355 студентов. Это на 23% меньше, чем годом ранее, передает Русская служба YLE.

В 2016 году в период с января по сентябрь таких заявлений было зафиксировано 5600, а в 2015 году – 5083.

С августа вузы начали взимать плату за учебу со студентов, приезжающих из-за пределов ЕС и Европейской экономической зоны.

Платное обучение касается только программ на английском языке. Программы на финском и шведском языках по-прежнему остаются бесплатными.