Баховски: Эстония должна как можно быстрее вмешаться в решение каталонского кризиса

Вслед за миграционным кризисом Европу может накрыть кризис сепаратизма. Главные возмутители спокойствия - жители испанской области Каталония, которые уже не в первый раз пытаются сказать "си", то есть "да" независимости. Однако, похоже, теперь это будет иметь серьезные последствия не только для Испании, но и для всей Европы.

Референдум о независимости, который прошел в Каталонии 1 октября и официально был запрещен Конституционным судом Испании, предсказуемо превратился в акции протеста у избирательных участков, передает "Актуальная камера +".

Полиция применила для разгона протестующих жесткие методы - резиновые пули и дубинки.

Каталония была всегда как будто чуть-чуть отдельно от Испании: другой язык, свои особые традиции. Долгие годы во времена диктаторского режима Франко все каталонское было под запретом, а в саму область, чтобы разбавить этнический состав и заглушить сепаратистскую идею, было переселено много испанцев со всех уголков страны.

Крашевский: для правительства Испании было бы лучше разрешить провести референдум в Каталонии

Однако это не только не заставило каталонцев отказаться от желания быть самостоятельными, но еще и поспособствовало популяризации движения за независимость.

"Каталония всегда была отдельной частью Испании, это историческая область. У каталонцев на протяжении многих веков была собственная идентичность, они несколько раз пытались отделиться. В итоге в 1979 году Каталония получила статус автономии в составе Испании. Каталонский язык был признан как отдельный язык и каталонцы как отдельная нация в составе Испании , то есть понятно, что там есть культурно-историческая почва для сепаратизма", - разъясняет ситуацию политолог и обозреватель портала rus.err.ee Андрей Крашевский.

Предвыборные опросы показали, что примерно 60% каталонцев не желают выходить из состава Испании, а всего лишь выступают за расширение своей автономии.

"Конечно, для правительства Испании было бы лучше разрешить провести этот референдум и делать ставку на то, что на основании этого референдума нельзя выйти Каталонии из состава Испании и нужно вести переговоры. Кроме того, центральные власти могли бы усилить поддержку тех политиков, выступающих за то, чтобы остаться в составе Испании. Но вместо этого произошло то, что произошло", - продолжает Крашевский.

Криштафович: нужно уважать принцип суверенитета стран

Отношения Барселоны и Мадрида можно сравнить с испанской корридой. Каталонцы размахивают эстеладой - флагом движения за независимую Каталонию, как тореадор красным сукном. Мадрид же отреагировал жестко и непредсказуемо, послав тысячи полицейских усмирять непокорную автономию. Кадры разгона референдума облетели весь мир. Поверить, что это происходит в демократической Испании было сложно.

В Эстонии, которая, к слову, председательствует в ЕС, пока не спешат реагировать на ситуацию в Испании. Официальные ведомства ограничились лишь краткими заявлениями о поддержке испанского суверенитета, не сказав ни слова о нарушении прав человека.

Большинство эстонских политиков и лидеров общественного мнения поддержали официальную позицию Эстонии в том, что референдум и его последствия - это внутреннее дело Испании, и Мадрид с Барселоной должны решить самостоятельно назревшую проблему, учитывая, прежде всего, принцип международного права о территориальной целостности.

"Я поддержал позицию Европейского союза и Эстонской республики. Единственным действующим механизмом для разрешения подобных конфликтов является международное законодательство и принцип суверенитета стран", - говорит общественный деятель Евгений Криштафович.

Тальвик: в Каталонии полиция избивала мирных жителей, которые просто хотели выразить свое мнение

Суверенитет суверенитетом, но как же соблюдение прав человека? Оправданы ли были настолько жесткие меры официального Мадрида? Артур Тальвик, председатель парламентской группы поддержки Каталонии, присутствовал на месте событий и видел все своими глазами.

"Там нападали на миролюбивых людей. Они были без оружия, просто хотели выразить своё мнение. А Эстония молчит по этому поводу. Моя позиция - дать провести референдум спокойно. Думаю, что если бы центральное правительство согласилось с этим, то результат был бы 40 на 60, то есть 40% за независимость Каталонии и 60% против", - считает Тальвик.

Сейчас Барселона входит в топ самых популярных направлений для отдыха среди жителей Эстонии. Останется ли интерес на прежнем уровне? Во многом это зависит от будущего статуса мятежной области.

А будущее это зависит в том числе и от позиции Эстонии.

"Сейчас еще есть возможность быстро вмешаться и начать диалог. Потому что если мы пустим кризис на самотек, ситуация станет ещё непредсказуемее. Если мы продолжим игнорировать факты и проблему, скажем, что это внутреннее дело Испании, то ситуация уж точно не улучшится. Нужно как можно быстрее вмешаться и использовать всевозможные дипломатические и политические рычаги, чтобы найти решение", - отмечает главный редактор журнала "Дипломатия" Эркки Баховски.

Последствия каталонского референдума абсолютно точно не пройдут бесследно. И как бы не хотелось Евросоюзу остаться в стороне от испанских страстей, решение кризиса придется искать всей Европой. Для Эстонии же нынешний кризис - это шанс заявить о себе в большой европейской политике.