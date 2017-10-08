"Калев/Крамо" стартовал в Единой лиге ВТБ с крупного поражения

Баскетболисты таллиннского "Калева/Крамо" начали сезон в Единой лиге ВТБ с крупного поражения от краснодарского "Локомотива-Кубани" со счетом 62:88 (13:25, 21:19, 11:21, 17:23).

У хозяев лучшим на площадке спортхолла "Калев" был серб Бранко Миркович - 20 очков. У победителей больше всего очков набрал американец Брайан Квалле - 17.

Следующий матч в Единой лиге ВТБ "Калев/Крамо" проведет в гостях 15 октября с казанским "Униксом".