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"АК+": статистика нарушений ПДД и самые опасные перекрестки Таллинна ({{commentsTotal}})

Эстония
Таисия Дмитриева
Эстония

Таллинн лидирует по числу дорожно-транспортных происшествий. Только за текущий год здесь произошло 354 аварий, в которых пострадали люди.

Если на карте Таллинна отметить красным цветом все дорожные происшествия за этот год, то столица Эстонии становится похожа на большое красное пятно, передает "Актуальная камера +".

Это частое явление в больших городах - из-за высокой плотности движения возрастает вероятность того, что что-то пойдет не так. Чаще всего аварии происходят на перекрестках.

Лидер по числу ДТП - перекресток около кинотеатра "Космос".

"С улицы Тынисмяги выезжают автомобили и присоединяются к движению. То есть они встречаются с другими транспортными средствами, которые двигаются из центра города. Нельзя забывать о том, что трамваи у нас сейчас новые и тихие, их не слышно, они приближаются с большой скоростью и водитель, который стоит на трамвайных путях и собирается совершить поворот налево, по закону обязан освободить трамвайные пути, а водители, которые двигаются навстречу со стороны центра города обязаны уступить дорогу водителю, который освобождает трамвайные пути", - разъясняет ситуацию инструктор по вождению Алексей Винтеев.

Инструктор: следите за трамваями!

Следующая проблемная точка - перекресток улиц Ситси, Тёэстузе и Копли. Здесь много зон с ограниченной видимостью. Чтобы увидеть свободен ли путь, автомобили вынуждены останавливаться на пешеходном переходе. Кроме того, из-за интенсивности движения можно не заметить трамвай.

"Конечно, при поворотах налево, когда вы пересекаете трамвайные пути, нельзя забывать о том, что тормозной путь трамвая очень длинный. Если вы не заметите трамвай, то может произойти довольно тяжёлое ДТП с человеческими жертвами", - отмечает Винтеев.

Таллиннские чиновники заверяют, что в будущем этот перекресток будет перестраиваться, правда, когда именно - пока сказать сложно.

Рюйтельмаа: помните о велосипедистах!

Еще один сложный участок там, где улица Техника примыкает к улице Вяйке-Амеэрика. Автомобили, объезжая островок безопасности на пешеходном переходе, вынуждены заезжать на велосипедную дорожку, которая проходит вдоль дороги.

"Возможности сделать эту дорогу шире не было. По правилам дорожного движения водитель должен уступать дорогу велосипеду. В этом месте водитель должен снизить скорость, пропустить велосипедиста и спокойно двигаться дальше. Это специально сделано, чтобы успокоить дорожное движение", - говорит завотделом организации дорожного движения Таллиннского транспортного департамента Тальво Рюйтельмаа.

В центре управления светофорами Таллинна на экранах можно увидеть, то что прямо сейчас происходит на столичных перекрестках. Если где-то часто происходят аварии, то начинают рассматривать возможность каких-то изменений.

"В каждом районе Таллинна есть свой специалист, который делает первоначальную подготовительную работу. Затем собирается комиссия, в которую входят другие специалисты, представители полиции, Таллиннского технического университета, учителя автошкол", - рассказывает Рюйтельмаа.

Главное - внимательность!

Перекрестки перекрестками, но нельзя забывать о том, что любая ситуация на дороге в первую очередь зависит от внимательности водителя.

"Категорически нельзя отвлекаться. Это очень важно, нельзя относится к управлению транспортным средством, как ко второстепенному действию. Это всегда первично - управлять транспортным средством, следить за обстановкой", - напоминает Винтеев.

"Перекресток или дорога никогда не будут причиной аварии, очень большое значение имеет именно человеческий фактор. Когда кто-то, например, что-то не сделал вовремя или не обратил на что-то должное внимание, также часто бывает, что люди действуют на эмоциях и проезжают перекресток, не оценив ситуацию должным образом, а на "авось, проскочу!". Самое важное - это запастись терпением, не спешить, винимательно оценить ситуацию и только уже потом ехать", - рекомендует руководитель Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры полиции Ханнес Кулламяэ.

Статистика

Самым частым нарушением правил дорожного движения остается превышение скорости. Причем, эти показатели от года в год остаются неизменными. В 2015 году по всей Эстонии было зарегистрировано почти 45 000 случаев превышения скорости (кстати, это число приведено без учета информации с камер слежения), в 2016 - 45 500. А в этом году - пока 28 500.

Еще одно частое нарушение эстонских автомобилистов - пренебрежение средствами безопасности: непристегнутый ремень, отсутствие детского кресла и так далее. В этой сфере, кстати, прослеживается положительная тенденция. Если еще два года назад таких случаев было зарегистрировано примерно 7000, то в прошлом году этот показатель снизился до 5500, а в этом году он пока не доходит до отметки в 4000.

Управление автомобилем без прав или с правами несоответствующей категории - тоже одно из наиболее частых нарушений. В цифрах это выглядит следующим образом - почти 7000 случаев в 2015-м, 6500 - в прошлом году и чуть больше 5000 - в этом году.

И еще одна категория распространенных нарушений - вождение автомобиля в нетрезвом виде. Почти 8000 два года назад, около 7500 в прошлом году и на данный момент текущего года - около 5000.

Редактор: Виктор Сольц



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