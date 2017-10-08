Рейд с участием помощников полицейских в Ида-Вирумаа: задержаны десять нетрезвых водителей

В Ида-Вирумаа завершился трехдневный рейд стражей порядка и помощников полицейских. В фокусе внимания - нетрезвые водители и хулиганы.

Десять нетрезвых водителей в Нарве и Йыхви и два водителя без прав - результат трехдневной работы добровольных помощников полиции в Ида-Вирумаа, передает "Актуальная камера".

В эти дни помощники полицейских из Таллинна, Тарту, Нарвы и Йыхви также помогали в поиске вандалов в Йыхви и обучались методу правильного общения с населением.

Идея проведения мероприятий по совместной работе помощников и чиновников полиции родилась несколько лет назад в рядах добровольцев. И сейчас, по словам инициатора акции и помощника полицейского Индрека Салувеэ, он встречает полное понимание со стороны чиновников полиции.

"Четыре года назад, когда мы только начали такую операцию, нас было всего восемь человек - четыре из Йыхви и четыре из Тарту. Сейчас же мероприятие длится три дня, и работаем мы по всему Ида-Вирумаа", - говорит Салувеэ.

"Благодаря этим операциям мы можем эффективно работать и дальше", - отмечает старший инспектор Йыхвиского отделения полиции Владимир Тимофеев.

По словам старшего инспектора Йыхвиского отделения полиции, у простых людей сейчас нет настороженного отношения к помощникам полицейских. Ведь по сути эта та же самая полиция, только добровольная.