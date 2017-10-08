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Прихожане поддержали выступившую в защиту закона о совместном проживании Аннику Лаатс ({{commentsTotal}})

Эстония
Наталия Демидова
Эстония

Прихожане церкви Ристи поддержали пастора Аннику Лаатс, которая несколько дней назад выступила в прямом эфире ETV в защиту закона о совместном проживании. Позиция пастора вызвала резонанс не только в церковных кругах.

Воскресным утром на богослужении в приходе Ристи было чуть многолюднее, чем обычно. Не помешала даже дождливая погода, передает "Актуальная камера".

Прихожане и гости из других приходов приехали поддержать пастора Аннику Лаатс.

Сама Лаатс считает, что непонимание необходимости закона о совместном проживании может привести к тяжкой душевной болезни в обществе. Каждый, кто проживает в Эстонии, должен быть услышан и принят таким, какой он есть.

"Наверное иногда нужно ясно и четко высказать некоторые мысли, чтобы произошло исцеление. Когда рана открыта, может начаться воспаление, нужно начинать ее лечить. Я надеюсь, что мы находимся на пути к выздоровлению", - говорит Лаатс.

Эстонская евангелическая лютеранская церковь, служителем которой является Лаатс, заявила, что мнение пастора отличается от позиции церкви.

Редактор: Виктор Сольц

закон о совместном проживаниианника лаатс


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