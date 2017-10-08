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Марианна Каат: режиссер документального кино должен быть психологом ({{commentsTotal}})

Культура
Ксения Репсон-Дефорж
Культура

Режиссер вышедшего не так давно на эстонские экраны документального фильма "14 падежей" Марианна Каат в интервью "Актуальной камере +" заявила, что так глубоко тема интеграции в эстонском кино еще не рассматривалась.

Автор фильмов, отмеченных премиями на различных престижных кинофестивалях, Марианна Каат свою последнюю работу назвала "14 падежей", по количеству падежей в эстонском языке.

"Вопросы интеграции нам настолько надоели, что у каждого человека сложился свой стереотип. И все примерно знают, что можно ждать от такого фильма. Но я уверяю, что это что-то другое", - говорит Каат.

Фильм снят красиво: к нему приложили руку талантливые операторы Рейн Котов и Макс Голомидов. Картина, которая готовилась в течение четырех лет, получилась до некоторой даже приторности воспевающей лояльность Эстонии ее неэстонских жителей, но это только на первый взгляд. Автор утверждает, что так глубоко тема интеграции в эстонском кино еще не рассматривалась.

"Мне бы очень хотелось надеяться, что фильм не просто затронет сердца людей, а что-то повернет в нашем обществе. Должно же что-то произойти и с политиками, на которых я имею очень большой зуб в этом вопросе", - продолжает Каат.

Очевидно, что Марианна легких путей не ищет.

"Естественно, я не даю никаких рецептов, это вообще невозможно в кино. Я скорее просто фиксирую какую-то проблему. Благодаря способностям, которые дает документальное кино, я как бы залезла внутрь ситуации и мы следили за ней в течение нескольких лет. Я не вмешивалась, понятия не имела, чем все закончится", - поясняет Каат.

Что же стало мотивом для семей Ксюши и Эмилии отдать малышек в эстонский детсад? Трудно ли было Марку, который не особенно хорошо владея эстонским, поступил и учится в престижной эстонской школе с углубленным немецким? Что думает о своем будущем выпускник Виталий - кто он сейчас и кем ему становиться? Вопросы звучат ординарно, без особенного надрыва, страданий, обличения, которыми часто отличается документальное кино, тут нет.

"На самом деле я пошла более трудным путем. Я взяла очень лояльных людей, которые абсолютно вписаны в эстонскую жизнь и хотят связать жизнь своих детей тоже с этой страной. Найти там конфликт намного сложнее, так как внешне все очень хорошо", - отмечает Каат.

Но откуда же у документалистов берется эта сверхспособность входить к людям в доверие? Изучают ли они гипноз или техники допроса? Как заставить простого человека - героя фильма, расслабиться и быть естественным, когда за ним постоянно следит объектив телекамеры?

"Режиссер документального кино должен быть психологом, насчет гипнотизера не думаю. Но психологом точно. Недаром документальные фильмы не делают люди молодые, потому что нет опыта, надо уметь понимать людей", - отвечает Каат.

В перекрестье прицела внимания документалисту часто попадаются именно простые люди для того, чтобы отпечатать тот важный, бытописательский слой, который останется в истории общества и истории кино.

"Человек, который никогда не снимался, в принципе даже близко не представляет, что можно сделать с отснятым материалом. Поэтому это и очень большая ответственность режиссера тоже. Этическая, в первую очередь. И доверие. Если его нет, то ничего не получится", - добавляет Каат.

Создание документального кино - это зачастую долгий процесс. Сейчас Марианна обратила свое внимание на Екатеринбург, где работает над съемками фильма о царской семье. Поднимаемая тема, несмотря на существенную казалось бы отдаленность во времени, обещает быть очень горячей, учитывая настроения в России в последние годы. Но это будет уже совсем другая история.

Редактор: Виктор Сольц

14 падежеймарианна каат


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