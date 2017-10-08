rus.err.ee

К вечеру воскресенья на муниципальных выборах в Эстонии проголосовало более 113 000 человек ({{commentsTotal}})

Выборы
Избирателю не так-то просто сделать свой выбор
Избирателю не так-то просто сделать свой выбор Автор: Анна Аурелия Минев, ERR
Выборы

В воскресенье, 8 октября завершилось предварительное голосование в уездных центрах, где за четыре дня на муниципальных выборах проголосовали 27 333 человека. В интернете проголосовали пока 85 807 человек, то есть всего свой голос отдали 113 140 человек.

На девяти открытых в Таллинне избирательных участках проголосовали 16 308 человек, а на шести открытых в Тарту - 5435 человек. Из других уездных центров наиболее активным было участие избирателей в Пярну, где на избирательном участке проголосовали 926 человек.

За тот же срок на местных выборах в 2013 году в уездных центрах проголосовали 21 144 человека, а в интернете 55 615 человек.

Круглосуточное электронное голосование прекращается в 18 часов 11 октября. В 12 часов в понедельник начинается досрочное голосование на всех 557 избирательных участках. Оно продолжится до 20 часов 11 октября.

В день выборов, 15 октября, голосовать можно будет только на избирательном участке по месту жительства.

Редактор: Виктор Сольц

Источник: BNS



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
Вахур Маде

Умер историк Вахур Маде

В воскресенье утром после тяжелой болезни на 47-м году жизни скончался эстонский историк Вахур Маде.

выборы
Владислав Велижанин.

Предвыборный блог | Селфи-интервью с автором

Начиная делать первые наброски текстов в конце августа, я не представлял, что получится из предвыборного блога. Теперь, так как я уже благополучно проголосовал еще в четверг, эта затея естественно подошла к своему логическому завершению. К данному моменту на портале RUS.ERR.EE опубликовано 12 записей, и напоследок хочется сделать что-то особенное.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
ЭКОНОМИКА
06.10

Парки ветрогенераторов Eesti Energia увеличили в сентябре производство энергии на 25%

05.10

Ансип: станцию в Койдула построили для пресечения контрабанды

05.10

Elron получила первые колесные пары из России

05.10

Европарламент одобрил создание общеевропейской прокуратуры

05.10

Nordica перевезла в сентябре рекордное число пассажиров

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Николай Лощин выбрал все самое интересное

Рекомендации "АК+": куда пойти с 9 по 15 октября

В воскресенье, 8 октября, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущий Николай Лощин дал анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.

День рождения ETV+
Председательство Эстонии в ЕС
Подборка видео
ТЕСТ: А вы готовы к выборам?
Предвыборный тест "Проверь себя"

последние новости
21:28

Рекомендации "АК+": куда пойти с 9 по 15 октября

21:09

В Барселоне десятки тысяч людей выступили за единство ИспанииОбновлено

21:06

К вечеру воскресенья на муниципальных выборах в Эстонии проголосовало более 113 000 человек

20:59

Сотрудник полиции о ДТП: дело не в перекрестках, а в человеческом факторе

20:52

ФОТО и ВИДЕО: в Таллиннском зоопарке открылся павильон "Мир белого медведя"Обновлено

20:49

Прихожане поддержали выступившую в защиту закона о совместном проживании Аннику Лаатс

20:46

"Актуальная камера +" 08.10.2017 (20:00)

20:29

Отт Тянак занял третье место на ралли Каталонии и вышел на вторую позицию в общем зачетеОбновлено

20:27

Рейд с участием помощников полицейских в Ида-Вирумаа: задержаны десять нетрезвых водителей

19:48

Пожар на строительном рынке в Подмосковье: пострадали два человека

18:57

"Калев/Крамо" стартовал в Единой лиге ВТБ с крупного поражения

18:25

В Финляндии количество заявлений на вид на жительство от студентов снизилось почти на четверть

17:27

Умер историк Вахур Маде

16:56

В воскресенье вечером улица Кундери в Таллинне закрыта для движения

актуальная камера
топ читаемости
12:17

ФОТО: в Нарве открыли мемориал в память о погибших в Афганистане

04.02

Суд отстранил Софью Хомякову от должности главы Narva Linna Arendus

07.10

ВИДЕО ГОЛОВ: сборная Эстонии благодаря хет-трику Йоонаса Тамма разгромила Гибралтар - 6:0Обновлено

16.09

Памятка избирателя: муниципальные выборы-2017

06.10

Учителем года-2017 в Нарве стал преподаватель физики Михаил Емельянов

05.10

"Инсайт" о домах-должниках в Кохтла-Ярве: кто обогащается за счет квартирных товариществ?

11:26

Экс-футболист "Левадии" и сын наставника "Транса" официально дебютировали за сборную России

07.10

СМИ: в Финляндии впервые зарегистрирована "мужская беременность"

07.10

ФОТО: в центре Москвы и других городах России прошли акции сторонников НавальногоОбновлено

07.10

Актуальная камера 07.10.2017 (20:00)

за рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: