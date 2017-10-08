К вечеру воскресенья на муниципальных выборах в Эстонии проголосовало более 113 000 человек

В воскресенье, 8 октября завершилось предварительное голосование в уездных центрах, где за четыре дня на муниципальных выборах проголосовали 27 333 человека. В интернете проголосовали пока 85 807 человек, то есть всего свой голос отдали 113 140 человек.

На девяти открытых в Таллинне избирательных участках проголосовали 16 308 человек, а на шести открытых в Тарту - 5435 человек. Из других уездных центров наиболее активным было участие избирателей в Пярну, где на избирательном участке проголосовали 926 человек.

За тот же срок на местных выборах в 2013 году в уездных центрах проголосовали 21 144 человека, а в интернете 55 615 человек.

Круглосуточное электронное голосование прекращается в 18 часов 11 октября. В 12 часов в понедельник начинается досрочное голосование на всех 557 избирательных участках. Оно продолжится до 20 часов 11 октября.

В день выборов, 15 октября, голосовать можно будет только на избирательном участке по месту жительства.