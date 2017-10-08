Рекомендации "АК+": куда пойти с 9 по 15 октября ({{commentsTotal}})
В воскресенье, 8 октября, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущий Николай Лощин дал анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
В рамках фестиваля "Золотая маска в Эстонии" 10 октября Русский театр приглашает на спектакль под названием "Несовременный концерт".
13 октября на площади перед Центром культуры Кохтла-Ярве пройдет флешмоб "От молодого к молодому".
А 14 октября в Нарвской библиотеке состоится показ мультфильма "Книга джунглей"
Редактор: Виктор Сольц