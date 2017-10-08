В понедельник во многих местах дождь, +8..+10

Новый циклон перемещается с Черного моря на север.

Ночью облачно с прояснениями. На островах и востоке страны дождь. Ветер юго-восточный 4-10 м/с, на побережье и островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха 2..7, местами 9°C.

Днем облачно. Во многих местах дождь. Ветер восточных направлений 4-9 м/с, во второй половине дня на побережье и островах усилится до 15 м/с. Температура воздуха 8..10°C.