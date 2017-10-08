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Сборные Польши и Египта по футболу пробилась в финальную стадию ЧМ-2018 ({{commentsTotal}})

Спорт
Лидер сборной Польши Роберт Левандовски
Лидер сборной Польши Роберт Левандовски Автор: Reuters/Scanpix
Спорт

Футболисты сборной Польши завоевали путевку на чемпионат мира-2018, который пройдет в России. Такого же успеха добилась и команда Египта.

В воскресенье, 8 октября, польская команда на своем поле одержала победу над сборной Черногории (4:2) и обеспечила себе первое место в европейской группе Е, передает "Интерфакс".

В последний раз сборная Польши играла на чемпионате мира в 2006 году.

Сборная Египта одержала победу над командой Конго со счетом 2:1 и обеспечила себе участие в финальной стадии, отмечает ТАСС.

У египтян оба гола забил Мохамед Салах, выступающий вместе с защитником сборной Эстонии Рагнаром Клаваном за "Ливерпуль" .В турнирной таблице африканской группы E сборная Египта набрала 12 очков и за тур до конца соревнований гарантировала себе первое место.

Сборная Египта принимала участие в чемпионатах мира два раза. Впервые команда сыграла на мировом первенстве в 1934 году, не сумев пройти стадию 1/8 финала. В 1990 году египтяне не смогли выйти из группы, где также играли сборные Англии, Нидерландов и Ирландии.

Египет стал 15-й командой, попавшей на чемпионат мира, после сборных России, Бельгии, Бразилии, Мексики, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Германии, Англии, Испании, Нигерии, Коста-Рики и Польши.

Матчи ЧМ-2018 пройдут в Москве, Петербурге, Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Саранске.

Редактор: Виктор Сольц



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