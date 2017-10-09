Предприятия пищепрома познакомят всех желающих со своей работой

В течение следующих 7 дней 26 предприятий пищевой промышленности будут открыты для желающих познакомиться с производством местных продуктов питания.

Посетителей ожидает серия экскурсий на производства, а также мастер-классы, передают утренние новости ETV+.

Неделей открытых дверей руководители заводов планируют повысить интерес граждан к местным продуктам. Исследования показывают, что подавляющая часть населения страны выбирает эстонские продукты. Но для того, чтобы сохранить позиции необходимо постоянно работать, отметил министр сельской жизни Тармо Тамм.

В рамках недели пищевой промышленности гости и желающие смогут посетить заводы A Le Coq, Balbino, Balsnack, Estover Piimatööstus, Leibur, Felix и другие.