К утру 9 октября на местных выборах проголосовали свыше 119 000 человек

По состоянию на утро понедельника, 9 октября, свой голос на выборах в органы местного самоуправления отдали 119 067 человек.

Голосование на избирательных участках в уездных центрах завершилось в воскресенье в 20:00. За четыре дня в нем приняли участие 27 333 избирателя.

В Таллинне наиболее популярным во время предварительного голосования оказался избирательный участок в торговом центре Lasnamäe Centrum, где за четыре дня свой гражданский долг исполнили 2605 человек.

Электронным путем по состоянию на 7:20 понедельника проголосовали еще 91 734 человека.

По данным Департамента государственной инфосистемы, до настоящего времени никаких технических проблем с электронным голосованием не возникало.

С 9 по 11 октября предварительное голосование пройдет на всех 557 избирательных участках. В этот период можно проголосовать как на избирательном участке по месту жительства, так и на участках, где организуется голосование не по месту жительства.

В день выборов, 15 октября, проголосовать можно только на избирательном участке по месту жительства.

Электронное голосование завершится в 18:00 11 октября.