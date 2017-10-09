Первой ракеткой мира стала Симона Халеп, эстонки улучшили свои позиции

Новой первой ракеткой мира в женском теннисе стала представительница Румынии Симона Халеп. Добились прогресса в мировом рейтинге WTA и эстонки Анетт Контавейт и Кайа Канепи.

Обновленный рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA) был опубликован в понедельник, 9 октября.

Благодаря своему выходу в финал крупного турнира в Пекине, Симона Халеп поднялась со второй строчки на первую, сместив с лидерской позиции испанку Гарбинье Мугурусу.

Халеп впервые стала первой ракеткой мира. Испанка, теперь занимающая второе место, продержалась на вершине рейтинга лишь четыре недели

На третье место с четвертого поднялась представительница Чехии Каролина Плишкова. А украинка Элина Свитолина опустилась с третьей строчки на четвертую.

Лучшей из эстонок в рейтинге является Анетт Контавейт, которая поднялась на одну строчку и занимает 35 место.

Кайа Канепи улучшила свое положение на две позиции, став 110-й ракеткой мира.