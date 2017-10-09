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Турция и США приостановили взаимную выдачу виз ({{commentsTotal}})

За рубежом
США и Турция взаимно отменили выдачу неиммиграционных виз.
США и Турция взаимно отменили выдачу неиммиграционных виз. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом

Между Турцией и Соединенными Штатами разгорелся дипломатический скандал, приведший к почти полному прекращению взаимной выдачи виз.

Турецкое посольство в Вашингтоне заявило, что вынуждено заново оценить приверженность правительства США обеспечению безопасности персонала дипломатической миссии Турции, передает в понедельник, 9 октября, Би-би-си.

Очень похожее заявление ранее сделало посольство США в Анкаре.

Конфликт разгорелся после того, как на прошлой неделе в Стамбуле был задержан сотрудник консульства США.

Турецкие власти заподозрили его в связях с Фетхуллой Гюленом, оппозиционным исламским проповедником, живущим в изгнании в США и обвиняемым в организации в прошлом году военного мятежа в Турции.

Вашингтон осудил этот шаг как безосновательный и наносящий вред двусторонним отношениям.

Арестованный сотрудник консульства - гражданин Турции, сообщило государственное агентство Анадолу.

Редактор: Сергей Михайлов

турциясшадипломатический скандал


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