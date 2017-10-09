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Владимир Иванов резко опустился в рейтинге ATP ({{commentsTotal}})

Спорт
Таллиннский теннисист Владимир Иванов.
Таллиннский теннисист Владимир Иванов. Автор: Сийм Семискар/ERR Sport
Спорт

Вторая ракетка Эстонии Владимир Иванов заметно ухудшил свои позиции в рейтинге ATP.

В обновленной версии рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), которая была опубликована в понедельник, 9 октября, Иванов опустился на 23 строчки и занимает теперь 501-е место.

Сильнейший эстонский теннисист Юрген Зопп остался на 191-й строчке.

Лидером мужского тенниса в мире остался испанец Рафаэль Надаль. Вторым идет швейцарец Роджер Федерер, третьим - британец Энди Маррей. 

В сентябре 2012 года Юрген Зопп находился на 71-й позиции, что было наивысшим показателем в его карьере. Лучший результат Владимира Иванова - 310-е место (27 июля 2015 года).

Редактор: Сергей Михайлов

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