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Вице-президент США в знак протеста ушел со стадиона во время футбольного матча ({{commentsTotal}})

За рубежом
Пенс покинул матч НФЛ, когда игроки отказались встать во время гимна США.
Пенс покинул матч НФЛ, когда игроки отказались встать во время гимна США. Автор: Reuters/Scanpix
За рубежом

Вице-президент США Майкл Пенс, приехавший в воскресенье посмотреть игру команд американской Национальной футбольной лиги (NFL) в штате Индиана, покинул стадион после того, как спортсмены в знак протеста преклонили колени во время исполнения национального гимна. 

"Я покинул сегодня игру с участием [команды] "Индианаполис Колтс", потому что президент [США Дональд] Трамп и я не удостаиваем вниманием мероприятия, во время которых неуважительно относятся к нашим военнослужащим, флагу или национальному гимну", - отмечается в заявлении Пенса, распространенном пресс-службой Белого дома, передает ТАСС.

"Несмотря на то, что каждый имеет право на собственное мнение, я не думаю, что это слишком много - просить игроков NFL уважать флаг и национальный гимн", - добавил вице-президент, который прибыл в свой родной штат, где он ранее был губернатором, чтобы, в частности, посмотреть игру в американский футбол с участием команд "Индианаполис Колтс" и "Сан-Франциско Форти Найнерс".

В последнее время многие игроки NFL во время исполнения гимна США перед началом игры преклоняют колено в знак протеста против действий полиции по отношению к темнокожему населению.

Подобное поведение вызвало жесткую критику со стороны президента США Дональда Трампа. Он заявил, что таких спортсменов нужно выгонять из команд или отстранять от игр. Болельщикам глава государства предложил бойкотировать игры с участием команд NFL.

Редактор: Сергей Михайлов

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