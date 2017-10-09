Шакалы зарезали более 200 овец в Ляэнемаа ({{commentsTotal}})
Фермер из волости Ридала Ляэнеского уезда из-за шакалов лишился двух третей молодняка, то есть более 200 овец, пишет Laane Elu.
По словам фермеров, шакалы с каждым годом убивают все больше. По тому, каким образом была убита овца, они определяют, что на нее напал именно шакал, а не рысь или волк – волки не режут овец по одной и не уволакивают их в кусты в отличие от шакала. Кроме того, шакалы объедают добычу до костей.
Если за скот, убитый волком, рысью или медведем государство выплачивает фермерам компенсацию, то за убитых шакалом животных не платят ничего.
Редактор: Ирина Киреева
Источник: BNS