Осужденный за разглашение гостайны бывший сотрудник Госканцелярии вышел на свободу

Признанный Харьюским уездным судом виновным в разглашении государственной тайны и засекреченной иностранной информации бывший советник координационного бюро по вопросам безопасности и государственной обороны Государственной канцелярии Райне Ээнма вышел на свободу.

Об этом в понедельник, 9 октября, сообщила Балтийская служба новостей со ссылкой на Eesti Paevaleht.

Госпрокурор Инна Омблер подтвердила, что речь шла об умышленном поступке, но все документы удалось вернуть.

"Мы уверены, что в ходе предварительного следствия было установлено, что все засекреченные документы, вынесенные Ээнма с безопасной территории госканцелярии, найдены и конфискованы в ходе обыска", - сказала она.

Суд над Ээнма прошел за закрытыми дверями. Всего за неделю до того, как полиция безопасности 29 июня задержала Ээнма и нашла у него дома крупное количество содержащих государственную тайну и засекреченную иностранную информацию носителей, его уволили из госканцелярии.

"Он вынес с безопасной территории госканцелярии гостайну и засекреченную иностранную информацию, которая находилась в его распоряжении в связи с исполнением рабочих обязанностей в госканцелярии. Сложно понять, о чем думает человек, когда грубо нарушает правила обращения с информацией, то есть выносит ее с безопасной территории или передает ее таким образом, что гостайна и засекреченная информация оказываются в опасности. В данном случае мы установили, что эти данные вынесли, и, к счастью, смогли их вернуть", - добавила Омблер.

При обыске также нашли незаконный револьвер и 160 патронов.

Как писал rus.err.ee, 2 октября, Харьюский уездный суд признал виновным в разглашении государственной тайны бывшего советника координационного бюро по вопросам безопасности и гособороны Государственной канцелярии Райне Ээнма.

Суд приговорил Ээнма к трем годам и 10 дням тюремного заключения, из которых надо отбыть за решеткой три месяца и десять дней.