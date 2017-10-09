Меркель согласилась с предложением партнеров по блоку принимать 200 000 беженцев в год

Многочасовые переговоры глав Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелы Меркель и Христианско-социального союза (ХСС) Хорста Зеехофера по вопросу о верхнем пределе по количеству принимаемых Германией беженцев завершились прорывом – предел составит 200 000 человек ежегодно, как того требовал глава ХСС, однако прямо с германской границы никого высылать не будут.

Речь идет о компромиссе, который стороны намерены достичь на уровне Евросоюза. Целью этого решения является снижение числа нелегальных беженцев, стремящихся попасть в Германию и более эффективная борьба с незаконными перевозчиками людей в ЕС, передает dw.com. В то же время будут расширены законодательные рамки для легальной миграции, чтобы улучшить возможности для предоставления помощи нуждающимся в убежище.

В частности, предполагается ввести исключение, согласно которому в чрезвычайных ситуациях, например, при гуманитарных кризисах, правительство ФРГ и бундестаг будут целенаправленно решать, что делать с возможным притоком беженцев в ЕС и Германию, сообщает агентство dpa. Кроме того, блок партий пришел к выводу, что все прибывающие в страну претенденты на получение убежища должны пребывать в специальных центрах вплоть до принятия решения об их статусе. В случае отказа в предоставлении убежища соискатели будут отправляться на родину. Список безопасных для проживания стран будет расширен: он пополнится Алжиром, Марокко и Тунисом.

Согласно опросам, две трети немцев (67%) одобряют введение верхнего предела, предложенного ХСС (200 000 беженцев в год). Как следует из результатов социологического исследования, проведенного институтом INSA, лишь 26% отвергают такую возможность.