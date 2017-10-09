rus.err.ee

ФОТО и ВИДЕО: сборная Эстонии завершила отборочный турнир ЧМ-2018 поражением от Боснии ({{commentsTotal}})

Спорт
{{1507533780000 | amCalendar}}
Сборная Эстонии уступила боснийцам со счетом 1:2.
Фотогалерея
29 фотографий
Фото: Сборная Эстонии уступила боснийцам со счетом 1:2. Автор: Сийм Семискар/ERR Sport
Спорт

Во вторник, 10 октября, в заключительном поединке отборочного турнира ЧМ-2018 по футболу сборная Эстонии на своем поле со счетом 1:2 проиграла национальной команде Боснии и Герцеговины.

У победителей дублем отметился Изет Хайрович, в составе сборной Эстонии отличился Илья Антонов.

На 48-й минуте вратарь боснийцев выбил мяч вперед, защитник сборной Эстонии Артур Пикк головой неудачно его обработал и снаряд отскочил прямо в ноги Изету Хайровичу, который грамотно воспользовался своим шансом .

На 65-й минуте поле покинул один из лидеров гостей Ведад Ибишевич, который провел свой последний матч за сборную Боснии и Герцеговины.

На 75-й минуте Илья Антонов дальним ударом сравнял счет. На 84-й минуте Хайрович оформил дубль, установив окончательный результат.

Видео голов и опасных моментов:

В первом тайме боснийцы больше владели мячом (64% против 36% у Эстонии), но по количеству ударов в створ ворот впереди были хозяева поля - 2 против 1.

В конце первого тайма соперники обменялись опасными атаками: после выпада боснийцев на 39-й минуте у сборной Эстонии прострел Хенри Аниера с левого фланга не сумел замкнуть Сергей Зенев.

На 13-й минуте поединок на "А. Ле Кок Арене" был на некоторое время приостановлен из-за пиротехники, которую фанаты гостей кинули на поле:

Фото: Андриан Череменин/ERR

Обслуживала поединок российская бригада судей во главе с Владиславом Безбородовым.

Победителем группы H стала сборная Бельгии, набравшая по итогам 10 туров 28 очков. Далее идут Греция (19), Босния и Герцеговина (17), Эстония (11) и Кипр (10). Замкнул таблицу Гибралтар, проигравший все десять поединков.

Бельгийцы завершили цикл крупной домашней победой над Кипром - 4:0.

Все участники "стыков"

Греки, которые 10 октября на своем поле разгромили Гибралтар со счетом 4:0, обеспечили себе участие в стыковых играх, которые пройдут в ноябре. 

В стыковых матчах от Европы сыграют восемь лучших обладателей вторых мест в девяти группах. Помимо греков ими стали сборные Швеции, Швейцарии, Северной Ирландии, Дании, Ирландии, Италии и Хорватии. Худшей командой, занявшей второе место, оказалась Словакия (18 очков).

Жеребьевка стыковых матчей состоится в Цюрихе 17 октября.

Перед матчем в Таллинне

И Эстония, и Босния досрочно потеряли шансы на поездку в Россию, где в следующем году пройдет финальная стадия чемпионата мира.

"Хотим на мажорной ноте завершить отборочный цикл, перед своими болельщиками надеемся на позитивный результат. Постараемся отобрать у боснийцев очки", - говорил в интервью "Радио 4" защитник сборной Эстонии Никита Баранов.

В прошлом году на выезде сборная Эстонии уступила Боснии и Герцеговине со счетом 0:5.

Комментировали встречу Эстония - Босния и Герцеговина эксперт ETV+ Алексей Маргиев и спортивный журналист "Актуальной камеры" Игорь Савельев. Просмотр видеоматериала доступен только на территории Эстонии.

Редактор: Сергей Михайлов

футболэстонияотборочный турнир чм-2018босния


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

выборы по-нарвски
ЭСТОНИЯ
выборы
Владислав Велижанин.

Предвыборный блог | Селфи-интервью с автором

Начиная делать первые наброски текстов в конце августа, я не представлял, что получится из предвыборного блога. Теперь, так как я уже благополучно проголосовал еще в четверг, эта затея естественно подошла к своему логическому завершению. К данному моменту на портале RUS.ERR.EE опубликовано 12 записей, и напоследок хочется сделать что-то особенное.

ИДА-ВИРУМАА
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Матильда.

Алексей Учитель: успех или неудача "Матильды" - тест свободы творчества в современной России

В конце октября на экраны кинотеатров выходит фильм "Матильда" российского режиссера Алексея Учителя - историческая мелодрама, в центре которой отношения императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Киноленту еще до выхода на экраны сопровождают скандалы и акции протеста.

ЭКОНОМИКА
10.10

Nokia планирует сократить свыше 300 рабочих мест

10.10

Новая котельная в Тапа получила разрешение на эксплуатацию

10.10

Оборот товаров в Эстонии в августе вырос

09.10

Производители продуктов опасаются налоговой политики и "ралли зарплат"

09.10

Магазины Alko1000 были прибыльными с самого начала

СПОРТ
КУЛЬТУРА
Кадр из мультфильма.

На фестивале анимационного кино дети смогут попробовать себя в роли мультипликаторов

Тапа на три дня превратится в сказочный мир мульфильмов, где на фестивале анимационного кино будут показывать картины на любой вкус и возраст, а юные зрители смогут попробовать себя в роли мультипликаторов.

День рождения ETV+
Председательство Эстонии в ЕС
Последние новости
00:15

ФОТО и ВИДЕО: сборная Эстонии завершила отборочный турнир ЧМ-2018 поражением от Боснии Обновлено

10.10

В среду снова дождь, +8.. +11

10.10

Каждый четвертый человек в мире страдает душевным расстройством

10.10

Глава Каталонии предложил приостановить провозглашение независимости Обновлено

10.10

В Эстонии на местных выборах проголосовали уже более 20 процентов избирателей

10.10

Стражи выборов: глава Нарвской больницы собирает у подчиненных подписи в свою поддержку Обновлено

10.10

"Калев/Крамо" уверенно обыграл баскетболистов из Пярну

10.10

Актуальная камера 10.10.2017 (20:00)

10.10

ФОТО и ВИДЕО: Таллинн объявил победителя конкурса по реконструкции улицы Вана-Каламая Обновлено

10.10

Мартин Рейм назвал стартовый состав сборной Эстонии на игру с боснийцами

10.10

На фестивале анимационного кино дети смогут попробовать себя в роли мультипликаторов

10.10

Свободной партии в третьем квартале пожертвовали 3391 евро

10.10

Центристской партии в третьем квартале пожертвовали почти 79 000 евро

10.10

Договор о строительстве Rail Baltic ратифицировали парламенты всех стран Балтии

Эстония
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: