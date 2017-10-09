Во вторник, 10 октября, в заключительном поединке отборочного турнира ЧМ-2018 по футболу сборная Эстонии на своем поле со счетом 1:2 проиграла национальной команде Боснии и Герцеговины.

У победителей дублем отметился Изет Хайрович, в составе сборной Эстонии отличился Илья Антонов.

На 48-й минуте вратарь боснийцев выбил мяч вперед, защитник сборной Эстонии Артур Пикк головой неудачно его обработал и снаряд отскочил прямо в ноги Изету Хайровичу, который грамотно воспользовался своим шансом .

На 65-й минуте поле покинул один из лидеров гостей Ведад Ибишевич, который провел свой последний матч за сборную Боснии и Герцеговины.

На 75-й минуте Илья Антонов дальним ударом сравнял счет. На 84-й минуте Хайрович оформил дубль, установив окончательный результат.

Видео голов и опасных моментов:

В первом тайме боснийцы больше владели мячом (64% против 36% у Эстонии), но по количеству ударов в створ ворот впереди были хозяева поля - 2 против 1.

В конце первого тайма соперники обменялись опасными атаками: после выпада боснийцев на 39-й минуте у сборной Эстонии прострел Хенри Аниера с левого фланга не сумел замкнуть Сергей Зенев.

На 13-й минуте поединок на "А. Ле Кок Арене" был на некоторое время приостановлен из-за пиротехники, которую фанаты гостей кинули на поле:

Фото: Андриан Череменин/ERR

Обслуживала поединок российская бригада судей во главе с Владиславом Безбородовым.

Победителем группы H стала сборная Бельгии, набравшая по итогам 10 туров 28 очков. Далее идут Греция (19), Босния и Герцеговина (17), Эстония (11) и Кипр (10). Замкнул таблицу Гибралтар, проигравший все десять поединков.

Бельгийцы завершили цикл крупной домашней победой над Кипром - 4:0.

Все участники "стыков"

Греки, которые 10 октября на своем поле разгромили Гибралтар со счетом 4:0, обеспечили себе участие в стыковых играх, которые пройдут в ноябре.

В стыковых матчах от Европы сыграют восемь лучших обладателей вторых мест в девяти группах. Помимо греков ими стали сборные Швеции, Швейцарии, Северной Ирландии, Дании, Ирландии, Италии и Хорватии. Худшей командой, занявшей второе место, оказалась Словакия (18 очков).

Жеребьевка стыковых матчей состоится в Цюрихе 17 октября.

Перед матчем в Таллинне

И Эстония, и Босния досрочно потеряли шансы на поездку в Россию, где в следующем году пройдет финальная стадия чемпионата мира.

"Хотим на мажорной ноте завершить отборочный цикл, перед своими болельщиками надеемся на позитивный результат. Постараемся отобрать у боснийцев очки", - говорил в интервью "Радио 4" защитник сборной Эстонии Никита Баранов.

В прошлом году на выезде сборная Эстонии уступила Боснии и Герцеговине со счетом 0:5.

Комментировали встречу Эстония - Босния и Герцеговина эксперт ETV+ Алексей Маргиев и спортивный журналист "Актуальной камеры" Игорь Савельев. Просмотр видеоматериала доступен только на территории Эстонии.