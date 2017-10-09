LIVE во вторник: сборная Эстонии по футболу сыграет с боснийцами

Во вторник, 10 октября, в заключительном поединке отборочного турнира ЧМ-2018 по футболу сборная Эстонии на своем поле сыграет против национальной команды Боснии и Герцеговины. В прямом эфире матч покажет ETV+. Наблюдать за игрой можно будет и на портале rus.err.ee.

Начало трансляции со стадиона "А. Ле Кок Арена" - в 21:45. Комментируют встречу футбольный эксперт ETV+ Алексей Маргиев и спортивный журналист "Актуальной камеры" Игорь Савельев.

Для сборной Эстонии матч против боснийцев не имеет особого значения - даже теоретических шансов поехать на мировое первенство в Россию у подопечных Мартина Рейма уже нет. А вот сборная Боснии и Герцеговины призрачную возможность попасть в стыковые матчи сохраняет: ей необходимо обыгрывать эстонцев и надеяться на осечку греков в поединке с Гибралтаром.

"Хотим на мажорной ноте завершить отборочный цикл, перед своими болельщиками надеемся на позитивный результат. Постараемся отобрать у боснийцев очки", - сказал в интервью "Радио 4" защитник сборной Эстонии Никита Баранов.

В предыдущем туре Босния и Герцеговина на своем поле проиграла Бельгии (3:4), а эстонская команда в гостях разгромила Гибралтар - 6:0.

В прошлом году на выезде сборная Эстонии уступила Боснии и Герцеговине со счетом 0:5.

После девяти туров в группе H лидирует сборная Бельгии, набравшая 25 очков. Далее идут Греция (16), Босния и Герцеговина (14), Эстония (11) и Кипр (10). Замыкает таблицу Гибралтар, проигравший все девять поединков.