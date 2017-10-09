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Сборная Эстонии завершила отборочный турнир ЧМ-2018 поражением от Боснии ({{commentsTotal}})

Спорт
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Матч проходит с территориальным преимуществом гостей.
Матч проходит с территориальным преимуществом гостей. Автор: Сийм Семискар/ERR Sport
Спорт

Во вторник, 10 октября, в заключительном поединке отборочного турнира ЧМ-2018 по футболу сборная Эстонии на своем поле со счетом 1:2 проиграла национальной команде Боснии и Герцеговины.

На 48-й минуте вратарь боснийцев выбил мяч вперед, защитник сборной Эстонии Артур Пикк головой неудачно его обработал и снаряд отскочил прямо в ноги Изету Хайровичу, который грамотно воспользовался своим шансом.

На 65-й минуте поле покинул один из лидеров гостей Ведад Ибишевич, который провел свой последний матч за сборную Боснии и Герцеговины.

На 75-й минуте Илья Антонов дальним ударом сравнял счет в матче. На 84-й минуте Хайрович оформил дубль и вновь вывел боснийцев вперед.

На 13-й минуте поединок на "А. Ле Кок Арене" был на некоторое время приостановлен из-за пиротехники, которую фанаты гостей кинули на поле.

В конце первого тайма соперники обменялись опасными атаками: после выпада боснийцев на 39-й минуте у сборной Эстонии прострел Хенри Аниера с левого фланга не сумел замкнуть Сергей Зенев.

В первом тайме боснийцы больше владели мячом (64% против 36% у Эстонии), но по количеству ударов в створ ворот впереди были хозяева поля - 2 против 1.

Комментируют встречу эксперт ETV+ Алексей Маргиев и спортивный журналист "Актуальной камеры" Игорь Савельев.

NB! Просмотр трансляции доступен только на территории Эстонии.

На матч с боснийцами сборная Эстонии вышла в следующем составе: Михкель Аксалу - Тайо Тенисте, Никита Баранов, Рагнар Клаван, Артур Пикк - Сергей Зенев, Илья Антонов, Карол Метс, Маттиас Кяйт, Сийм Лутс - Хенри Аниер.

Фото: Андриан Череменин/ERR

Обслуживает поединок российская бригада судей во главе с Владиславом Безбородовым.

Обе сборные потеряли шансы на поездку в Россию, где в следующем году пройдет финальная стадия чемпионата мира. Боснийцы имеют теоретическую возможность занять второе место, но даже это не даст им права попасть в стыковые матчи.

"Хотим на мажорной ноте завершить отборочный цикл, перед своими болельщиками надеемся на позитивный результат. Постараемся отобрать у боснийцев очки", - сказал в интервью "Радио 4" защитник сборной Эстонии Никита Баранов.

В предыдущем туре Босния и Герцеговина на своем поле проиграла Бельгии (3:4), а эстонская команда в гостях разгромила Гибралтар - 6:0.

В прошлом году на выезде сборная Эстонии уступила Боснии и Герцеговине со счетом 0:5.

После девяти туров в группе H лидирует сборная Бельгии, набравшая 25 очков. Далее идут Греция (16), Босния и Герцеговина (14), Эстония (11) и Кипр (10). Замыкает таблицу Гибралтар, проигравший все девять поединков.

Редактор: Сергей Михайлов

футболэстонияотборочный турнир чм-2018босния


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