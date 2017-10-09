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СМИ: Германия отказывает в убежище принятой по квоте семье беженцев из Эстонии ({{commentsTotal}})

За рубежом
Беженцы в Германии. Иллюстративная фотография.
Беженцы в Германии. Иллюстративная фотография. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом

Германия не предоставляет убежище принятой по квоте семье сирийских беженцев, которая летом покинула Эстонию и отправилась в Германию, сообщает журнал Time.

Сирийская семья из четырех человек прибыла в Эстонию в апреле этого года, ее вместе с другой семьей поселили в Пылва. Это одна из семей беженцев, за чьей жизнью в Европе наблюдает Time. В начале июня семья решила покинуть Эстонию, отправиться в Германию и там ходатайствовать об убежище.

Посвященная семьям беженцев страница в Instagram сообщает, что в Германии семье не предоставляют убежище, поскольку предоставившая ей статус беженца Эстония является безопасным государством. Семья намерена обжаловать решение и надеется найти понимающего судью, который позволил бы ей не возвращаться в Эстонию, а остаться в Германии.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS

беженцыиз эстонии в германию


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