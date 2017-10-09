Погода на понедельник: Эстонию облюбовали циклоны ({{commentsTotal}})
Рассказывает синоптик Светлана Маслова.
Рассказывает синоптик Светлана Маслова.
Фермер из волости Ридала Ляэнеского уезда из-за шакалов лишился двух третей молодняка, то есть более 200 овец, пишет Laane Elu.
Начиная делать первые наброски текстов в конце августа, я не представлял, что получится из предвыборного блога. Теперь, так как я уже благополучно проголосовал еще в четверг, эта затея естественно подошла к своему логическому завершению. К данному моменту на портале RUS.ERR.EE опубликовано 12 записей, и напоследок хочется сделать что-то особенное.
По мнению предпринимателя Райво Варе, показанные в фильме "14 падежей" проблемы русских детей при интеграции в эстонскоязычную среду кроются в головах их родителей.
В воскресенье, 8 октября, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущий Николай Лощин дал анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
Cерия предвыборных дебатов между представителями конкурирующих политических сил