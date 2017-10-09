"Совокупная оценка налогового поведения состоит из пяти индикаторов и учитывает все задолженности по налогам, вовремя составленные декларации, действующие налогово-таможенные правонарушения, все механизмы и налоговые процедуры, которые совершает предприниматель", – пояснила службе новостей "Радио 4" ведущий специалист отдела налогового аудита Налогово-таможенного департамента Марика Корка.

"Учитывая все показатели, налоговое поведение в конце-концов попадает в один из четырех индикаторов. Если у предпринимателя налоговое поведение очень хорошее, тогда нет необходимости углубляться в его данные. Если же наоборот, то возникают вопросы, которые необходимо решить вместе с нами", – добавила она.

Данные о налоговом поведении обновляются один раз в месяц. Первая оценка рассчитывается на основании сентябрьских данных. В дальнейшем все данные будут видны за последние шесть месяцев.