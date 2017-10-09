Борис Акунин дописал последний роман об Эрасте Фандорине

Борис Акунин (настоящее имя – Григорий Чхартишвили) объявил, что дописал последний роман о приключениях Эраста Фандорина.

"Впереди еще много работы – редактура, ловля "блох", оформление, корректура, но это уже техника", – написал Акунин в Facebook.

Последний роман о Фандорине, сообщил писатель, должен выйти 8 февраля 2018 года – в 20-ю годовщину публикации первой книги из этой серии, романа "Азазель".

Название нового романа пока не сообщается.

В серии "Приключения Эраста Фандорина" на настоящий момент были изданы 14 книг (не считая пьесы "Инь и Ян"), последняя из которых – "Планета Вода" – вышла в 2015 году, передает meduza.io.

Три романа о Фандорине – "Азазель", "Турецкий гамбит" и "Статский советник" – были экранизированы в России.

В мае 2015 года Акунин сообщил, что продал права на экранизацию романов о Фандорине британскому телевидению. Никакие подробности соглашения, включая предположительную дату выхода сериала, писатель не назвал.