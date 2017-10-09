LIVE в 19:00: дебаты первых номеров избирательных списков Нарва-Йыэсуу и Вайвара ({{commentsTotal}})
Сегодня, 9 октября, в Нарвской студии ETV+ состоятся предвыборные дебаты первых номеров избирательных списков Нарва-Йыэсуу и Вайвараской волости. Прямую трансляцию будет также вести и портал rus.err.ee.
В гости к ведущим Сергею Степанову и Юрию Николаеву придут Вейкко Лухалайд (Центристская Партия), Татьяна Пагаева (Избирательный Союз "Вместе вперед") и Максим Ильин (Избирательный Союз "Общий дом").
Участники, в частности, обсудят, как обеспечить в самоуправлении доступность общественных услуг, поддержать традиционный образ жизни рыбаков и способствовать дальнейшему развитию курортного города.
Редактор: Артур Тооман