Ведущие дебатов Юрий Николаев и Сергей Степанов спросили у кандидатов, что мешает развитию Нарва-Йыэсуу? И попросили их назвать основные проблемы и пути их решения.

По словам представителя списка Центристской партии Вейкко Лухалайда, в течение последних 3-4 лет в самоуправлении наблюдалась политическая турбулентность. "Во время переговоров об объединении самоуправлений сменилось три председателя городского собрания Нарва-Йыэсуу и два мэра. В таком состоянии ни один политик работать не может, и никакого развития не будет".

Так же Лухалайд обратил внимание на то, что у политиков отсутствует контакт с людьми, что мешает адекватной оценке ситуации. Еще он указал на то, что детальные планировки делаются в городе медленно. По его мнению, это говорит о недоверии (властей) к предпринимателям и местным жителям. Еще одна глобальная проблема — это плохие отношения с соседом (Нарвой).

Представитель избирательного союза "Общий дом" Максим Ильин считает главной причиной, по которой развитие города идет не так, как могло бы, отсутствие эффективного, честного и открытого управления городом. "Я сам с этим столкнулся, когда был вице-мэром, а потом мэром. Конфликты, которые были между управой и горсобранием, тормозили решение многих вопросов".

Решение этой проблемы Ильин видит в создании сильной команды в городском собрании и управе, что позволит решать вопросы городской жизни быстро и эффективно.

Представитель избирательного союза "Вместе вперед" Татьяна Пагаева утверждает, что город развивается: преобразили прибрежную зону, обновили водоканализационную систему и теплотрассы, построили новые дома и спа. Все это, по ее словам, говорит о привлекательности города для его жителей.

В качестве основной проблемы она назвала бюрократизм. "Например, люди, продвигающие проект центра здоровья пять лет добивались разрешения на строительство, а получили его только сейчас. Хорошо, что у них энтузиазм не иссяк, и они не ушли".

Кроме этого, по ее словам, город давно уже ждет, когда будет отремонтирован "Курзал". "Детальная планировка уже полтора года как готова, но на обсуждение управа ее не выставляет, объясняя это тем, что проект не приоритетный". Все это, по мнению Пагаевой, тормозит развитие города.

Кандидаты рассуждали в передачи еще о том, как помогать рыбакам и хуторянам, что делать с новыми поселками Вийвиконна и Сиргала. Как организовать транспорт и медобслуживание в новом самоуправлении.