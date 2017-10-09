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Прошли дебаты первых номеров избирательных списков Нарва-Йыэсуу и Вайвара ({{commentsTotal}})

Выборы
Дебаты первых номеров Нарва-Йыэсуу и Вайвара.
Дебаты первых номеров Нарва-Йыэсуу и Вайвара. Автор: ERR
Выборы

Сегодня, 9 октября, в Нарвской студии ETV+ прошли предвыборные дебаты первых номеров избирательных списков Нарва-Йыэсуу и Вайвараской волости.

В гости к ведущим Сергею Степанову и Юрию Николаеву пришли Вейкко Лухалайд (Центристская Партия), Татьяна Пагаева (Избирательный Союз "Вместе вперед") и Максим Ильин (Избирательный Союз "Общий дом").

Участники, в частности, обсудили, как обеспечить в самоуправлении доступность общественных услуг, поддержать традиционный образ жизни рыбаков и способствовать дальнейшему развитию курортного города.

Редактор: Артур Тооман



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