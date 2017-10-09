Нестор: соцдемы готовы сотрудничать с центристами и в Таллинне

Новые лидеры Центристской партии заслуживают доверия, а потому с крупнейшей политической силой страны можно сотрудничать и на муниципальном уровне в Таллинне, считает член правления Социал-демократической партии Эйки Нестор.

Об этом, как передает в понедельник, 9 октября, портал новостей вещания ERR.ee, Нестор заявил в эфире Vikerraadio.

"Я думаю, что Центристская партия четко показала свое отношение к своим бывшим лидерам, выбрав себе новых руководителей. Новые лидеры, на мой взгляд, заслуживают доверия. Следовательно, с ними можно сотрудничать как на государственном, так и на местном уровне", - объяснил Эйки Нестор свою позицию.

Также участвовавший в радиопередаче министр юстиции Урмас Рейнсалу (IRL) выразил надежду на то, что соцдемы изменят свою точку зрения и войдут в Таллинне в коалицию с отечественниками, реформистами и консерваторами, исключив сотрудничество с центристами.

"Если этого не произойдет, то отданные соцдемам голоса станут фундаментом, который укрепит власть Центристской партии в Таллинне", - предупредил Рейнсалу.

В минувшие выходные Урмас Рейнсалу выступил с идеей создать в горсобрании Таллинна коалицию из четырех политических сил - IRL, Партии реформ, соцдемов и EKRE.