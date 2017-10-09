Во вторник из Кадриорга в свой первый рейс отправится ретротрамвай "Константин"

Во вторник на линию №3 Тонди-Кадриорг выйдет ретротрамвай, который назвали "Константин" в честь первого президента Эстонии Константина Пятса.

В первую поездку по маршруту трамвай торжественно отправится в 10:00 из Кадриорга.

Ретротрамвай "Константин" – это один из шести трамваев, подготовленных для линии, ведущей в Кадриорг. Внешний вид трамвая и интерьер выдержаны в стиле первой половины XIX века, но он оснащен современной технологией.

Как отметил председатель правления компании Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) Таави Аас, корпус и рамы трамвая реновировали, установили новые элементы интерьера, электронику, провода, окна и отопительную систему.

Остальные пять ретротрамваев выйдут на маршрут в ближайшее время.

Следующий ретротрамвай будет носить имя "Яан" в честь Яана Поска. Остальные ретротрамваи будут названы в честь Йохана Лайдонера, Юлиуса Куперьянова, Юри Вильмса и Эрнста Яаксона.

Ретротрамваи на линии, ведущей в парк Кадриорг – часть плана обновления и реновации трамвайного сообщения Таллинна. Полностью обновлены трамвайные пути на маршруте трамваев №3 и №4, а также в направлении Копли, трамваи пустили до аэропорта. В использовании 20 новых трамваев марки Urbos испанской компании CAF. Также продолжается основательная реставрация чешских трамваев KT-4 и KT-6.

Стоимость проектирования и строительства ретротрамваев 4 452 000 евро.