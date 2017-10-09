В Латвии партия Нила Ушакова прекратила сотрудничество с "Единой Россией"

Договор о сотрудничестве между партиями "Согласие" и правящей в России партией "Единая Россия" больше не действителен, заявил мэр Риги и лидер "Согласия" Нил Ушаков.

Ушаков пояснил, что с 2015 года его партия вошла в Партию европейских социалистов (ПЕС), которая традиционно формирует отношения с третьими лицами в централизованном порядке, передает в понедельник, 9 октября, LSM.lv.

Поэтому правление "Согласия" сообщило "Единой России" о том, что соглашение о сотрудничестве потеряло свою силу.

Ушаков также отметил, что соглашение с партией Путина являлось инструментом, позволяющим улучшить отношения с Россией и ее отдельными регионами. Однако с момента введения взаимных санкций это соглашение потеряло свой смысл.

По словам политолога Филиппа Раевского, партия проводит предварительную работу, чтобы претендовать на место в правительстве после выборов в Сейм. До сих пор договор с Путиным был одной из формальных причин, почему ряд политических сил, представленных в парламенте, отказывались сотрудничать с "Согласием".

Впрочем, политолог не считает, что "Согласие" прекратит неформальные отношения с российской политической элитой.

В Эстонии договор о сотрудничестве с единоросами имеет правящая Центристская партия. Соглашение было заключено еще в 2004 году. Представители других политических сил регулярно призывают центристов разорвать отношения с "Единой Россией". Внутри Центристской партии на этот счет единого мнения нет.

"Что там разрывать, если этот договор или протокол не работает и не работал на протяжение многих лет? Если по части протокола никакой деятельности не происходит, то он не функционирует", - комментировал в июне лидер центристов Юри Ратас.