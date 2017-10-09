Ряд производителей пива в Германии повысит цены в 2018 году

Несколько пивных компаний Германии намерены в 2018 году повысить цены на пиво в бутылках, сообщило агентство DPA со ссылкой на собственный опрос производителей.

В частности, компания Krombacher, лидер рынка по производству пильзнера, собирается повысить стоимость своей продукции к марту, передает dw.com.

Компания Radeberger намерена сделать это к февралю, причем подорожание затронет как пиво в бутылках, так и в пятилитровых бочонках и распространится на марки собственного разлива Radeberger Pilsner, Berliner Kindl, Berliner Burgerbrau, Ur-Krostitzer, Stuttgarter Hofbrau, Altenmunster Brauer, Allgauer Buble и импортные Jever, Guinness и Kilkenny.

Пивоварня Bitburger повысит цены на весь ассортимент своих марок к середине января следующего года.

Подорожание связано с увеличением производственных расходов.

По мнению экспертов, в ближайшее время об увеличении цен могут заявить и другие пивные компании. Например, Veltins планирует в течение месяца принять решение касательно стоимости своей продукции в 2018 году.