Apotheka прекратила продажу лекарств в больнице PERH по распоряжению департамента

Пользующаяся брендом Apotheka фирма Terve Pere Apteek OÜ в связи с предписанием Департамента лекарственных средств прекратила продажу лекарств в помещениях аптеки в Северо-эстонской региональной больнице (PERH).

Летом в связи с истечением срока договора об аренде больница провела конкурс на арендатора помещений. Его выиграла Benu Apteek Eesti OÜ. В октябре, после истечения договора об аренде, Terve Pere Apteek не стала освобождать помещения, сославшись на недостатки в организации конкурса и на действующий договор с PERH.

Как сообщила председатель правления Terve Pere Apteek Кадри Улла в понедельник, 9 октября, департамент запретил продажу лекарств аптеке, расположенной в крупнейшей больнице Эстонии, но компания продолжит продавать в помещениях аптеки пищевые добавки, желающие смогут заказывать доставку лекарств под устраивающему их адресу.

"Лекарства, купленные в интернет-аптеке до 14 часов, доставляют в тот же день и бесплатно. Покупки, совершенные после 14 часов, мы доставляем на следующий день. В Таллинне мы стараемся доставлять людям лекарства в тот же день", – сказала Улла.

"Мы оспорили в административном суде решение Департамента лекарственных средств о прекращении действия разрешения на деятельность расположенной в больнице аптеки. Мы добиваемся предоставления правовой помощи, чтобы аптеку можно было открыть в обычной форме как можно скорее", – добавила она.

Владелец сети Terve Pere Apteek – Magnum AS, его владельцу, фирме Up Invest, принадлежит также информагентство BNS.