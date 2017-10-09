Нобелевскую премию присудили Ричарду Талеру за исследование экономического поведения

Лауреатам Нобелевской премии по экономике за 2017 год стал американец Ричард Талер "за вклад в исследование экономического поведения".

Объявление лауреатов премии в области экономики завершило "нобелевскую неделю", передает meduza.io, Интерфакс.

Поведенческая экономика изучает влияние cоциальных, когнитивных и эмоциональных факторов на принятие экономических решений отдельными лицами и учреждениями и последствия этого влияния на рынки.

В отличие от Нобелевских премий по физиологии и медицине, химии, физике и литературе, а также премии мира, премия по экономике была учреждена не самим Альфредом Нобелем, а Банком Швеции в 1969 году.

В 2016 году лауреатами премии стали Оливер Харт и Бенгт Хольмстрём с формулировкой "за вклад в теорию контрактов". Теоретические работы лауреатов описывают с точки зрения экономической теории то, как должны быть устроены контракты между экономическими агентами.

В 2015 году Нобелевская премия по экономике досталась англо-американскому экономисту Энгусу Дитону "за анализ потребления, бедности и благосостояния". Его исследования внесли большой вклад в понимание того, как делают выбор отдельные потребители, что важно для формирования экономической политики, способствующей благосостоянию и снижающей бедность.

Ранее были вручены Нобелевские премии по медицине (за "биологические часы"), физике (за открытие гравитационных волн), химии (за криоэлектронную микроскопию) и литературе (Кадзуо Исигуро), а также премия мира (Международная кампания по запрещению ядерного оружия).

Размер премии в 2017 году составляет девять миллионов шведских крон (944 000 евро).

Церемония награждения победителей состоится 10 декабря.