Юрген Зопп снялся с турнира в Италии ({{commentsTotal}})
Набравший в последние месяцы очень хорошую форму сильнейший теннисист Эстонии Юрген Зопп отказался от участия начинающегося в понедельник, 9 октября, турнира серии ATP Challenger в итальянском Ортизеи.
Об этом сообщил портал ERR Sport, отметив, что Зопп отказался выступать в Италии из-за болей в нижней части спины.
В воскресенье, 15 октября, Юрген Зопп планирует принять участие в квалификации турнира серии ATP в Стокгольме.
На прошлой неделе Зопп дошел до финала турнира ITF в Швеции, где уступил молодому голландцу Таллону Грикспуру.
Редактор: Сергей Михайлов