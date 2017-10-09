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Юрген Зопп снялся с турнира в Италии ({{commentsTotal}})

Спорт
Юрген Зопп.
Юрген Зопп. Автор: AFP/Scanpix
Спорт

Набравший в последние месяцы очень хорошую форму сильнейший теннисист Эстонии Юрген Зопп отказался от участия начинающегося в понедельник, 9 октября, турнира серии ATP Challenger в итальянском Ортизеи.

Об этом сообщил портал ERR Sport, отметив, что Зопп отказался выступать в Италии из-за болей в нижней части спины.

В воскресенье, 15 октября, Юрген Зопп планирует принять участие в квалификации турнира серии ATP в Стокгольме.

На прошлой неделе Зопп дошел до финала турнира ITF в Швеции, где уступил молодому голландцу Таллону Грикспуру.

Редактор: Сергей Михайлов

юрген зопп


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