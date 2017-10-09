Дизайнер Кирилл Сафонов: в этом сезоне в моде индиго и малахит

Цвета сезона 2017/2018 – песочный, индиго и малахитовый, сказал эстонский дизайнер одежды Кирилл Сафонов в интервью "Радио 4".

"Наш дом предлагает эти цвета. Причем малахит – это мой любимый цвет, с которым я работаю уже несколько сезонов. Сейчас он вошел в моду", – сказал Сафонов.

По его словам, эстонские женщины носят яркие цвета. "Нашим женщинам хватает смелости. Мало того, многие в курсе того, что происходит на больших подиумах. Наши модницы не хотят отличаться, но хотят привнести в свой гардероб немного эстонского колорита", – отметил он.

Что касается меха, то по мнению дизайнера, это классика в тех климатических условиях, где он необходим. "В нашей европейской зиме это скорее преувеличение. Не каждый может позволить себе мех".

Говоря о модных тенденциях, Кирилл Сафонов отметил юбки миди и обувь на плоской подошве на каждый день.

Дизайнер недавно открыл шоурум в Кадриорге. 27 октября в Русском театре состоится показ новой коллекции.