Букмекеры предрекают сборной Эстонии по футболу поражение от боснийцев

Фаворитом отборочного матча ЧМ-2018 по футболу между сборными Эстонии и Боснии и Герцеговины, который в четверг вечером пройдет в Таллинне, букмекеры считают команду гостей.

По оценке ведущих мировых букмекерских контор, боснийцы победят с разницей в один-два мяча, а эстонская команда уйдет с поля без забитых голов.

Эксперты William Hill считают, что игра завершится со счетом 2:0 в пользу гостей.

Матч Эстония - Босния и Герцеговина начнется в 21:45 по восточноевропейскому времени. В прямом эфире с комментариями на русском языке его покажут ETV+ и портал rus.err.ee.