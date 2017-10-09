Нелегалы-египтяне подали ходатайство об убежище в Эстонии

Сириец и трое египтян, нелегально проникшие на территорию Эстонии в конце прошлой недели, подали прошение о предоставлении им убежища в стране.

Власти Эстонии рассматривают их ходатайства об убежище, сообщили в пресс-службе Лыунаской префектуры.

В субботу в 14 часов поблизости от деревни Коорла в волости Миссо пограничники задержали четырех нарушителей границы. Их доставили на заставу в Лухамаа, где удалось выяснить, что один из них сириец, остальные – египтяне.

Поскольку нарушителям пришлось пройти долгий путь до границы, их осмотрели врачи. По словам медиков, состояние здоровья у всех, несмотря на холодную погоду, было хорошим. После медицинской проверки и оформления документов о нарушении задержанных поместили в арестный дом в Тарту.

В связи с незаконным пересечением границы полиция возбудила уголовное расследование.