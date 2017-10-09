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В семье президента Финляндии планируется долгожданное прибавление ({{commentsTotal}})

За рубежом
Саули Ниинистё и Йенни Хаукио во время визита в Эстонию.
Саули Ниинистё и Йенни Хаукио во время визита в Эстонию. Автор: Raigo Pajula/www.facebook.com/thilves
За рубежом

Президент Финляндии Саули Ниинистё и его супруга Йенни Хаукио ждут ребенка, сообщила канцелярия президента Финляндии.

"Мы сообщаем радостную новость: если все пойдет по плану, то в феврале 2018 года в нашей семье будет прибавление. Мы в течение многих лет надеялись на то, что у нас будет ребенок. За эти годы мы сталкивались с многими трудностями", – цитирует сообщение Ниинистё и Хаукио Yle.

У 40-летней Йенни Хаукио это будет первый ребенок, у 69-летнего Саули Нийнистё – третий.

Нийнистё и Хаукио вступили в брак 3 января 2009 года. Первая жена президента погибла в ДТП в 1995 году.

Редактор: Ирина Киреева



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