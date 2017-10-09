В Псковской области начались российско-белорусские учения

Легенда проходящих в России учений - поиск и уничтожение диверсионных групп условного противника, обнаруженных накануне наблюдателями разведывательных подразделений.

Как сообщили в пресс-службе российского минообороны, всего в учениях участвуют около тысячи военнослужащих из России и Белоруссии, а также более 200 единиц боевой и специальной техники: БТР-80, БМД-2, САО 2С9, 82-мм минометы, 135-мм противотанковые ракетные комплексы, а также специальная техника связи и инженерной разведки, специальное снайперское оружие, средства воздушной разведки, радиоэлектронной борьбы, автоматическое стрелковое и динамореактивное оружие различного калибра.

Учения пройдут на двух полигонах и одном аэродроме в Псковской области и продлятся до 11 октября.