В Псковской области начались российско-белорусские учения ({{commentsTotal}})
В понедельник, 9 октября, в Псковской области стартовала основная фаза российско-белорусского тактического учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и сил специальных операций (ССО) Белоруссии.
Легенда проходящих в России учений - поиск и уничтожение диверсионных групп условного противника, обнаруженных накануне наблюдателями разведывательных подразделений.
Как сообщили в пресс-службе российского минообороны, всего в учениях участвуют около тысячи военнослужащих из России и Белоруссии, а также более 200 единиц боевой и специальной техники: БТР-80, БМД-2, САО 2С9, 82-мм минометы, 135-мм противотанковые ракетные комплексы, а также специальная техника связи и инженерной разведки, специальное снайперское оружие, средства воздушной разведки, радиоэлектронной борьбы, автоматическое стрелковое и динамореактивное оружие различного калибра.
Учения пройдут на двух полигонах и одном аэродроме в Псковской области и продлятся до 11 октября.
Редактор: Андрей Крашевский
Источник: BNS