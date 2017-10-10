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Экскурсии для гимназистов на Narva Vesi проводил баллотирующийся депутат Алексей Воронов ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Глава Narva Vesi AS и депутат горсобрания Нарвы Алексей Ворнов.
Глава Narva Vesi AS и депутат горсобрания Нарвы Алексей Ворнов. Автор: ERR
Ида-Вирумаа

Бюро канцлера права выявило в Нарве признаки незаконной предвыборной пропаганды. В сентябре и октябре местных гимназистов в обязательном порядке отправляли знакомиться с работой нарвского водоканала, фирмой Narva Vesi, где перед ними выступал ее руководитель, депутат горсобрания Алексей Воронов, баллотирующийся на местных выборах по списку центристов. Сам Воронов отрицает какую-либо предвыборную пропаганду во время экскурсий.

"Канцлеру права сообщили о том, что служба образования Отдела культуры горуправы Нарвы дала распоряжение директорам нарвских гимназий отправить в сентябре и октябре учеников гимназических классов на экскурсии на водоочистную станцию. Согласно полученной от посетивших экскурсию гимназистов информации, участие в данном мероприятии было обязательным. На этих экскурсиях перед молодежью выступал председатель правления предприятием Narva Vesi и член Нарвского городского собрания Алексей Воронов", - говорится в письме, направленном из бюро канцлера права Юлле Мадизе заместителю заведующей по вопросам образования Отдела культуры нарвской горуправы Ларисе Дегель.

Как рассказал порталу rus.err.ee советник канцлера права Владимир Свет, информация об этом поступила от участников проекта "Молодые наблюдатели" - то есть от самих школьников, которые следят за возможными нарушениями в предвыборный период.

"Кандидатам в предвыборный период запрещено выступать перед школьниками. Это предусматривают принципы политической нейтральности, которые в августе в сотрудничестве с канцлером права опубликовало Министерство образования. Понятно, что это не касается баллотирующихся учителей или директоров школ, которые общаются с учениками по долгу службы. Но организовывать мероприятия для школьников, на которых выступают другие кандидаты, недопустимо. Что касается экскурсий на Narva Vesi, то, по нашим данным, школьники были обязаны в них участвовать. И это еще одна проблема, не говоря уже о том, что гимназистам во время этих мероприятий рассказывали как о местных выборах, так и о деятельности нарвских властей", - рассказал Свет корреспонденту rus.err.ee.

"Если нарвским властям важно провести экскурсию и познакомить школьников с работой Narva Vesi, то лучше это сделать уже после выборов. Если по каким-то причинам это необходимо сделать именно сейчас, то корректно было бы избегать на таких мероприятиях выступлений кандидатов в депутаты. И речь идет не только об Алексее Воронове, но и о любом другом кандидате", - добавил Владимир Свет.

По данным канцлера права, экскурсии были обязательными

По данным бюро канцлера права, посещение перед выборами гимназистами всех нарвских школ экскурсий на Narva Vesi было обязательным.

Заместитель директора Отдела культуры по вопросам образования Лариса Дегель в течение дня на многочисленные звонки корреспондента портала rus.err.ee не ответила.

Вице-мэр Нарвы по вопросам образования Вячеслав Коновалов сказал, что поскольку письмо от канцлера права поступило на имя Ларисы Дегель, то за комментариями следует обращаться именно к ней.

"Но, насколько я знаю, Дегель уже отправила в канцелярию свой ответ. Информация о возможности участия в таких экскурсиях была доведена до директоров школ еще весной. Насколько мне известно, их планировалось проводить в рамках одного из школьных предметов. Но сведения о том, что посещение Narva Vesi было для школьников обязательным, не соответствует действительности. Если мероприятия проходят вне школьного здания, то обязательного присутствия на них от учеников требовать нельзя. Директоров также никто не заставлял требовать от учеников ходить на эти экскурсии", - сказал Коновалов.

Алексей Воронов, комментируя тему порталу rus.err.ee, cказал, что никакой предвыборной агитации во время экскурсий не проводилось.

"Фирма Narva Vesi еще в апреле сообщила мэрии о возможности познакомить школьников с работой новой водоочистной станции. Это обычные ознакомительные экскурсии. Никакой пропаганды не было - школьникам не раздавали ни ручек с номерами кандидатов, ни календариков, ни каких-то других предвыборных буклетов. Речи о выборах во время экскурсий также не шло", - заверил Воронов.

После сигнала из канцелярии экскурсии отменили

"После звонка из канцелярии мы отменили все экскурсии. Проведем их уже после выборов. Хотя я не понимаю, почему общение с учениками баллотирующегося учителя или директора школы - это нормально, а если же со школьниками разговаривает другой кандидат, то это уже нарушение правил, которые, кстати, в Конституции не прописаны", - добавил Алексей Воронов.

Редактор: Сергей Михайлов

юлле мадизеnarva vesiалексей вороновлариса дегель


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