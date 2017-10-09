Керсти Кальюлайд: ни разу не пожалела, что стала президентом

Пробывшая год в должности президента Эстонии Керсти Кальюлайд дала интервью "Актуальной камере на эстонском языке", в котором она отметила, что для объединения общества предстоит сделать еще немало работы.

Портал RUS.ERR.EE публикует полную видеозапись интервью (на эстонском языке), показанного на телеканале ETV вечером 8 октября.

По словам Кальюлайд, для нее самое важное - работать здесь и сейчас, поэтому она не думает о том, какой след она оставит в истории или о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на второй президентский срок.

Она также не считает, что закон о совместном проживании раскалывает общество.

Хотя у нее никогда не было времени нянчить внуков и быть обычным родителем, Кальюлайд ни разу не пожалела о том, что стала президентом.

В начале интервью показан уличный опрос "Актуальной камеры", поинтересовавшейся у жителей различных городов Эстонии, в том числе Нарвы и Йыхви, что они думают о нынешнем президенте страны.