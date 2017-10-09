Ратас: Центристская партия не собирается аннулировать договор с "Единой Россией"

Председатель Центристской партии, премьер-министр Эстонии Юри Ратас в понедельник, 9 октября, подтвердил, что центристы не планируют аннулировать протокол о сотрудничестве с партией "Единая Россия" по примеру латвийской партии "Согласие".

Ратас в интервью ERR повторил ранее высказанную им точку зрения, что заключенный с "Единой Россией" договор на практике давно не работает, поэтому и отменять его нет необходимости.

"Как я уже сказал, это договор не работает уже более десяти лет", - сказал лидер центристов, не ответив при этом на вопрос, в чем в таком случае заключается смысл существования этого соглашения.

"Центристская партия однажды обсуждала это на совете уполномоченных. Поскольку этот протокол не работает. Поскольку на его основании не велось какого-либо сотрудничества. Он в таком состоянии и находится", - ответил премьер-министр на вопрос о том, зачем Центристской партии этот договор.

Ратас добавил, что если решение о расторжении договора когда-нибудь будет принято, то это сделает совет уполномоченных.

"Я считаю, что это должен быть уровень совета уполномоченных. Если (необходимость) принять такое решение когда-нибудь возникнет", - сказал он.

Центристская партия заключила договор с "Единой Россией" в 2004 году. От имени центристов его подписали тогдашние члены партии Айн Сеппик и Майлис Репс.

В понедельник мэр Риги и лидер латвийской партии "Согласие" Нил Ушаков сообщил, что заключенный в 2009 году договор о сотрудничестве между "Согласием" и "Единой Россией" утратил действие. Ушаков объяснил это тем, что с 2015 года его партия вошла в Партию европейских социалистов (ПЕС), которая традиционно формирует отношения с третьими лицами в централизованном порядке.