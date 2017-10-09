Производители продуктов опасаются налоговой политики и "ралли зарплат"

Председатель правления предприятия HKScan Estonia Анне Мере, говоря о состоянии мясного сектора, отметила изменения, вызванные африканской чумой свиней, которые будут ощущаться в секторе еще на протяжении многих лет. В 2017 году пришлось забить 13 000 свиней. Между тем потребление мяса в последние два года возросло – в прошлом году один житель Эстонии употребил в среднем 44 кг свинины.

Серьезной проблемой Мере назвала изменения на рынке труда, прежде всего – рост зарплат. По ее словам, не хватает неквалифицированных работников и специалистов. Дефицит рабочей силы можно было бы восполнить за счет найма работников из третьих стран, но это сложно в бюрократическом смысле, а во-вторых ограничено квотами.

"Государство могло бы упростить процесс найма на работу иностранной рабочей силы, в том числе неквалифицированных рабочих. С другой стороны, это также тема для раздумий для работодателей, которые для привлечения работников способствуют "ралли зарплат".

Финские алкотуристы исчезают

Член правления пивзавода Saku Яан Хярмас сказал, что 25% алкогольного бизнеса находится на латвийской границе, что уже в этом году негативно скажется на госбюджете, а налоговые поступления, запланированные на следующий год, по его мнению, явно преувеличены. Изменений на государственном уровне он не видит. На самом деле приграничная торговля в ближайшие годы примет еще более масштабные размеры.

Хярмас также отметил, что из-за алкогольной политики Эстонии исчезают и финские туристы, из-за чего теряет и обслуживающий сектор, например, гостиницы.

Председатель правления Tere и Farmi Катре Кываск, представляющая молочную промышленность, выразила обеспокоенность в связи с давлением зарплат и государственной налоговой политикой.

"Давление зарплат и нехватка людей – это тема, которой руководитель молочной промышленности занимается с утра до вечера. Если прибавятся акцизы и налоги, то в какой-то момент возникнет вопрос, зачем нужно так напрягаться и поднимать отечественную промышленность".

По словам Кываск, государство должно предпринять конкретные шаги в части налогообложения рабочей силы.

"Наша чистая природа и э-резидентура – хорошие вещи, но недостаточные аргументы, чтобы направлять сюда какие-то инвестиции. Надеемся, что великие потрясения, с которых начало новое правительство, прошли, и для предпринимателей начнется более стабильный период".

В хлебобулочном секторе нареканий нет

Из представителей разных видов пищевой промышленности наиболее позитивно говорил исполнительный директор Leibur Ассо Ланкотс. По его словам, в этом году сектор – в прибыли, растут инвестиции, которые проводят пять крупнейших предприятий. "Ситуация на рынке труда и давление на размер зарплат стимулируют дальнейшие инвестиции в автоматизацию".

Между тем Ланкотс отметил, что молодежь все меньше потребляет хлебобулочных изделий.

Изменения предпочтений потребителей также вызывают беспокойство руководителя Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.

"Диагностируют разные заболевания, зачастую сами себе или знакомым. У кого-то непереносимость глютена, у кого-то – лактозы. Кто-то не ест мясо, кто-то – рыбу. Это для нас серьезный вызов", – сказала Потисепп.

По ее словам, в следующем году стоит ожидать повышения ряда косвенных налогов, которые окажут влияние как на пищевой сектор, так и на конечную цену товара для потребителя.