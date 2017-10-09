Рейн Тоомла: Центристской партии следует разорвать договор с "Единой Россией"

Мэр Риги и лидер латвийской партии "Согласие" Нил Ушаков заявил о прекращении договора о сотрудничестве с партией "Единая Россия". Политолог Рейн Тоомла считает, что аналогичным образом следует поступить и Центристской партии.

По мнению Тоомла, если в Латвии политическая сила, которая представляет интересы русскоязычного населения, решила поступить именно так, то центристам уже нечего бояться и говорить, что договор вроде бы заморожен, что этот договор не действует. "Легче уже сказать, что этот договор потерял свою силу".

Тоомла не знает, как влияет этот договор на электорат Центристской партии. "Думаю в свое время центристы думали, что такое поведение нравится русскому электорату в Эстонии и Таллинне. Они были уверены, что такие связи с Россией позитивно влияют на избирателей, поэтому они голосуют именно за Центристскую партию".

Однако никто не знает действительно есть такое влияние или нет. "Если центристы заявят, что договор недействителен, вряд ли это повлияет на результаты местных выборов. А в будущем центристам надо сделать именно так. Они остались в Пибалтике белыми воронами. Если даже Нил Ушаков в Риге сделал такое заявление, нашим центристам нет смысла ждать", - заявил Тоомла.

Председатель Центристской партии, премьер-министр Эстонии Юри Ратас в понедельник, 9 октября, подтвердил, что центристы не планируют аннулировать протокол о сотрудничестве с партией "Единая Россия" по примеру латвийской партии "Согласие".