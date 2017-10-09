Завершился ремонт улицы Везивярава в Кадриорге

В Таллинне в понедельник состоялось открытие участка улицы Везивярава между Нарвским шоссе и улицей Яана Поска в районе Кадриорга.

Об этом в понедельник, 9 октября, сообщила пресс-служба столичной мэрии.

Целью реконструкции было уменьшение транзитного движения транспорта в ландшафтном заказнике Кадриорга, создание условий для безопасного передвижения пешеходов и развитие сети велосипедных дорожек.

В ходе реконструкции в порядок были проведены инженерные сети, обновлено уличное освещение, проложена велосипедная дорожка шириной три метра.

Между улицами Поска и Фельмана теперь двустороннее движение будет осуществляться по проезжей части шириной 5,5 метра, а от улиц Фельмана до улицы Рауа движение будет односторонним по полосе в 3,5 метра. На улицах Везивярава, Рауа и Вильмса созданы 24 места для стоянки автомобилей.

Длина реконструированного участка - 560 метров, стоимость работ составила 1,9 млн евро. Первоначально работы планировалось завершить к концу октября.