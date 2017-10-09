Министр здравоохранения Туниса умер от сердечного приступа после участия в забеге

Министр здравоохранения Туниса Салим Шакер скончался в воскресенье от сердечного приступа после участия в благотворительном марафоне для борьбы с раковыми заболеваниями.

Об этом в понедельник, 9 октября, сообщило министерство здравоохранения Туниса, передает Би-би-си.

В сообщении отмечается, что 56-летнему Шакеру стало плохо на первом километре дистанции. Он был доставлен в военный госпиталь, в котором Шакер вскоре скончался.

Салим Шакер возглавил Министерство здравоохранения республики 12 сентября этого года после перестановок в тунисском правительстве. Бывший банкир ранее возглавлял министерство финансов, а также молодежи и спорта.